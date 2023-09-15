محسب: الدولة حريصة على رأس المال البشري لأنه الجزء الأصيل للتنمية المستدامة

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة صحيفة وبوابة الوفد الإلكترونية، إنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، نجد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الاهتمام بالمواطن المصري ورأس المال البشري لأن هذا هو الجزء الأصيل للتنمية الحقيقة المستدامة.

المواطن المصري

ونوه “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى" اليوم الجمعة، إلى أن الدولة كانت حريصة على المواطن المصري بشكل كلي، والعمل على تطويره وتنميته وتحسين أدائه سواء على المستوى العلمي والصحي، أو على ما يقدم من خدمات آخرى اجتماعية.

الميزانية العامة للدولة

وأوضح أن تخصيص الدولة 48% من الميزانية العامة، للحماية الاجتماعية رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، فهذا دليل على أن الدولة تؤكد أنه لا مساس بالمواطن المصري والدعم الذي يقدم له، وهذا كان محل إشادة داخل البرلمان.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية دولة راقية تحترم الإنسان ولدينا تاريخ معاصر وحالي بيكلم عن الإنسان المصري، مضيفًا “لأول مرة في تاريخ مصر نشهد عمل أهلي تنموي وهذا يعني استدامة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين وفتح فرص عمل للشباب”.