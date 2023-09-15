افتتاح 6 مشاريع خدمية وتنموية بديرب نجم بتكلفة 64 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 64 مليون و 200 ألف جنيه بمركز ديرب نجم بقطاعات ( الشباب والرياضة - الكهرباء ) جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه.

ولفت محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر افتتاح هذه المشاريع خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبو متنا بتكلفة 1 مليون و800 الف جنيه، وإحلال ملعب مركز شباب جميزة بني عمرو بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإنشاء مبنى إداري بمركز شباب الصانية بتكلفة مليون و400 الف جنيه، وإنشاء حمام سباحة بمركز شباب ديرب نجم بتكلفة 8 مليون جنيه، وإنشاء حمام سباحة بنادي ديرب نجم بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وذكر إنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع منشأة صهبرة بتكلفة 45 مليون جنيه، وذلك في قطاع الكهرباء.