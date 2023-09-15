محافظ بني سويف يُنيب رئيس مركز الواسطى لافتتاح مسجد الطحاوي بمناشي أبوصير

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة الواسطى في افتتاح مسجد المناشي بعد صيانته وتطويره، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

حيث تم افتتاح مسجد الطحاوي بمناشي أبو صير، المقام على مساحة إجمالية 220متر وبتكلفة 208 ألف جنيهاً، خطة الوزارة وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح.

وذلك بحضور شريف ياسين نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى، والشيخ عادل مشهور مدير إدارة أوقاف الواسطى، وعلى سعد رئيس مجلس قروي أبوصير والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي عزبة طحاوى ومناشى أبوصير.

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