النائب أيمن محسب: القضاء على فيرس سي بمثابة إعجاز يحسب لمصر

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة صحيفة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن هناك اهتماماً كبيرًا من الدولة المصريى ببرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أننا نتفاجئ بالعيدد من المبادرات الرئيسية المتعددة التي يتم إطلاقها بشكل كبير خلال فترات قصيرة.



وأشار “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى" اليوم الجمعة، أنه لم تستطيع دولة على وجه الكرة الأرضية أن تقضي على فيرس سي مثلما فعلت مصر في وقت قصير.

وتابع: “كون الدولة المصري قضت على هذه الفيرس في وقت قصير هذا يعد بمثابة إعجاز وليس انجاز فقط” بالإضافة إلى قيام مصر بتقديم دواء فيروس سي لأي دولة تريد أن تحصل عليه دون أدنى مشكلة.

وشدد محسب، على أن الدولة المصرية دولة راقية تحترم الإنسان ولدينا تاريخ معاصر وحالي بيكلم عن الإنسان المصري، مضيفًا “لأول مرة في تاريخ مصر نشهد عمل أهلي تنموي وهذا يعني استدامة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين وفتح فرص عمل للشباب”.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن اسماء المبادرات التي أطلقتها الدولة تليق بالإنسان المصري، قائلًا: “الحكومة الحالية تتعامل مع المصري بناء على أنها ليدها فهم لقيمة الشعب المصري ودا لم يكن موجود سابقًا .. والمبادرات التي تجتاح ربوع مصر الآن بمثابة خيال لم يكون يحدث من قبل".