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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هزة أرضية تضرب البحر المتوسط

زلزال
زلزال

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على عمق 14 كيلومترا.

وذكرت وكالة يوناني ريبورتر، أن السلطات اليونانية حذرت سكان القرى القريبة من بحيرة كارلا في وسط البلاد، بضرورة توخي الحذر بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضانات الأخيرة.

ونشر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بيانات عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية وقعت على مسافة 133 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من، إيراكليو الواقعة جنوب البلاد، و94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.

وكانت شهدت جزيرة كريت اليونانية، فجر الأحد الماضي، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حيث أشار إلى أن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو.

 

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