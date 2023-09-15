روسيا تعلن تدمير زورق أوكراني مسير في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم الجمعة، تدمير أحد الزوارق الأوكرانية المسيرة في البحر الأسود، وذلك عقب ساعات من تدمير القوات الروسية 5 زوارق أوكرانية مسيرة، حاولت مهاجمة سفينة "سيرجي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وأفادت وزارة الدفاع ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - "بأن سفينة (أسكولد) التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت زورقا أوكرانيا مسيرا بشكل كامل خلال الساعات الماضية".

وكانت كييف قد أعلنت - الساعات الماضية - استهداف مواقع في ميناء بشبه جزيرة القرم، عقب هجوم قوات روسيا بطائرات مسيرة على ميناء "إسماعيل" الأوكراني، ما تسبب في وقوع أضرار مادية.

وكشفت أوكرانيا أنها ضربت أهدافا بحرية والبنية التحتية لميناء في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وهذا الميناء يحتضن مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

في سياق متصل، نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، مشاهد توثق قضاء المدفعية الروسية على مجموعة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سيفيرسكي.

وأظهرت المشاهد عددا من المسلحين المتحصنين في الخنادق، وسقوط قذائف المدفعية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب الدفاع الروسية: "يتم ضبط نيران المدفعية بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار، وتم تدمير مجموعة هجومية من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة بالمدفعية الروسية".

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