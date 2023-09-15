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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلوب يغضب في المؤتمر الصحفي بسبب صلاح

صلاح
صلاح

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن إمكانية رحيل نجمه الدولي محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الشتاء المقبل.

وكان اتحاد جدة حاول بقوة من أجل التعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح لكن تمسك الريدز بإستمراره والإبقاء عليه.

ورفض ليفربول عرضا من اتحاد جدة يصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني لبيع صلاح للاتحاد السعودي.

ويجهز اتحاد جدة عرضا جديدا للتعاقد مع محمد صلاح ، من أجل محاولة ضمه في الشتاء المقبل.
قال كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وولفرهامبتون التي ستكون غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى كلوب خلال المؤتمر سؤالا عن مستقبل "محمد صلاح" ليرد المدرب الألماني:" بعد نهاية الميركاتو الصيفي بأسبوع تسألني عن فترة الانتقالات الشتوية التي في شهر يناير؟ ".

وتابع: لا تستطيع الانتظار حتى ديسمبر المقبل لطرح هذه الأسئلة؟ لست قلقا من الأمر ، ولم أكن كذلك حتى فتحت الجرح مرة آخرى، غير قلق.

 

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