وكيل صحة الشرقية يشهد فاعليات المؤتمر السنوي السادس لرابطة الأمراض الصدرية

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمي السادس لرابطة الأمراض الصدرية والرعاية الحرجة، وذلك بقاعة المؤتمرات بنادي توليب الفرسان بالاسماعيلية، والذي يعقد لمدة ٣ أيام متتالية.

جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتور وحيد شومان أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس المؤتمر ورئيس الرابطة، والدكتور رمضان نافع أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الزقازيق، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أشرف سليم رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر ومستشار مديرية الشئون الصحية بالشرقية للأمراض الصدرية، والدكتور حنان الشحات رئيس قسم الصدر بجامعة الزقازيق، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الشئون الوقائية بالمديرية.

رحب وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال كلمته بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المتميز في أهميته وموضوعه، والذي وإن دل فإنه يدل على مدى التقدم الذي تسيير به المنظومة الصحية بالدولة، مثمناً الجهود التي تبذلها الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية وتوابعها لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وحرصها على تطوير الكوادر الطبية التابعة لها في جميع التخصصات.

وقدم وكيل وزارة الصحة؛ الشكر لمديري هذه الإدارات، منهم مدير عام إدارة الطب العلاجي، على اهتمامه بالخدمات الطبية العلاجية المقدمة وتطويرها، من خلال توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات، والتدريب المستمر لرفع كفاءة الكوادر العاملة، ونوه عن التطور السريع الذي شهده مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، واستحداث أقسام ووحدات طبية جديدة بها كوحدة تشخيص اضطرابات النوم والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات الصحة بالجمهورية، بالإضافة لوحدة قياس الوظائف التنفسية، ووحدة الحساسية والمناعة، وعيادة علاج السمنة، وعيادة مكافحة التدخين.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الوثيق للروابط العلمية ومشاركتها في تطوير ودعم الخدمات الصحية، من خلال التعاون المشترك بين أساتذة الجامعة والصحة والهيئات المختلفة، في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مؤكداً أهمية المؤتمرات العلمية، في رفع كفاءة الكوادر الطبية والوقوف بهم على كل جديد في مختلف المجالات الطبية.

تضمنت فعاليات المؤتمر العلمي السادس لرابطة الأمراض الصدرية، عرض سيناريوهات عملية عديدة، ومحاضرات علمية غنية، تضم موضوع تليف الرئة المتقدم، والتعايش بشكل جيد مع تليف الرئة، دور العلاج الطبيعي في الأمراض الصدرية، VILI VAPING إصابة الرئة، الربو الأيضي، حالات اختلال وظائف التنفس، وتقييم مريض السمنة قبل الجراحة، والجديد في أمراض السدة الرئوية، black horse in COPD، والعلاج البيولوجي في حالات الربو، وغيرها من الموضوعات الهامة.