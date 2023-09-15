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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق تدريبات برنامج مشواري للمهارات الحياتية بمراكز شباب المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا  إدارة تنمية الشباب،  فعاليات تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية بمراكز شباب المنيا ، وذلك لعدد ١٥ مدربا، تم ثقلهم وتدريبهم فى التدريب الذى تم ببورسعيد .

 

 

 

 

فقد تم التدريب لعدد ١٥ مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية ، ويهدف برنامج مشواري إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل بناء مستقبل أفضل ، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الايجابي والأساليب التحفيزية والتقبل ، وحب التعلم والمشاركة الإيجابية والبرنامج ، يدعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء.

 

 

 

ويأتى برنامج وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واليونيسيف ، تحت إشراف منال جمال وكيل الوزارة  رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، جيهان رشوان مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب ، عمرو فاروق المنسق العام للبرنامج بوزارة الشباب والرياضة.

 

 

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبتوجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة مدحت موريس مدير إدارة الشباب ، منسق البرنامج غاده محى.

الجريدة الورقية