إنطلاق تدريبات برنامج مشواري للمهارات الحياتية بمراكز شباب المنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة تنمية الشباب، فعاليات تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية بمراكز شباب المنيا ، وذلك لعدد ١٥ مدربا، تم ثقلهم وتدريبهم فى التدريب الذى تم ببورسعيد .

فقد تم التدريب لعدد ١٥ مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية ، ويهدف برنامج مشواري إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل بناء مستقبل أفضل ، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الايجابي والأساليب التحفيزية والتقبل ، وحب التعلم والمشاركة الإيجابية والبرنامج ، يدعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء.

ويأتى برنامج وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واليونيسيف ، تحت إشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، جيهان رشوان مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب ، عمرو فاروق المنسق العام للبرنامج بوزارة الشباب والرياضة.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبتوجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة مدحت موريس مدير إدارة الشباب ، منسق البرنامج غاده محى.