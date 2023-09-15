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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات العثور على جثة شخص بطريق أسيوط الزراعى بالعياط

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بطريق أسيوط الزراعي في العياط، ولجأرجال المباحث لتفريغ الكاميرات وفحصها المحيطة بمكان العثورعلى الجثمان، وناظر رجال المباحث الجثة لبيان الإصابات التي بها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بطريق أسيوط الزراعي، أمام قرية القطوري في العياط. 

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص،  وعقب مناظرتها، تم نقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وتم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان،  لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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