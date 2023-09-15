الهجرة: من الوارد وفاة مصريين ودفنهم في ليبيا دون التعرف على هوياتهم

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة لشئون الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إستمرارعمليات إجلاء المصريين من مناطق أثار الإعصار في ليبيا ، حتى التأكد من عودة جميع المصريين إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه من الوارد وفاة مصريين ودفنهم في ليبيا دون التعرف على هوياتهم وجنسياتهم.

الهجرة: السلطات الليبية دفنت ما يقرب عن 1500 ألف غارق لعدم إمكانية التعرف على هويتهم

ونوهت وزيرة الهجرة، أنه لا يوجد أي نوع من أنواع التحقق من حصيلة الضحايا المصريين في ليبيا، ذاكرة أن السلطات الليبية دفنت ما يقرب عن 1500 ألف غارق في المياه ودفنتهم لعدم إمكانية التعرف على هويتهم.

مستشفى ميداني لعلاج المصابين على الحدود المصرية الليبية

وأوضحت أن هناك تضاربا في أرقام الضحايا المصريين في ليبيا، إلا أن التقديرات المبدئية التي قدرتها المنظمات الدولية والسلطات الليبية تفيد أن أعداد المتوفين قد تصل إلى 300 شخص، قائلة إن السلطات المصرية أقامت مستشفى ميداني لعلاج المصابين على الحدود المصرية الليبية.

التعرف على 88 جثمانا نقلوا مباشرة إلى الأراضي المصرية

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى التعرف على 88 جثمانا نقلوا مباشرة إلى الأراضي المصرية، وذلك من خلال ذويهم أو أصدقائهم في ليبيا، في حين هناك آخرون لم يتم التعرف عليهم، وفق ما أعلنه المركز الطبي بطبرق، كذلك لم يتم إثبات هوايتهم.

إستمرارعمليات إجلاء المصريين من مناطق الإعصار في ليبيا وأعداد المتوفيين تصل لـ 300 شخص



وأوضحت وزيرة الهجرة، أن وزارة الدفاع المصرية أرسلت 4 طائرات دفاع إلى ليبيا لاستطلاع المصريين سواء الناجين أو جثامين الضحايا أو المصابين.

وزيرة الهجرة تناشد المصابين المصريين في ليبيا التوجه للمستشفى الميداني على الحدود

وناشدت المصابين المصريين في ليبيا، ضرورة التوجه للمستشفى الميداني على الحدود، لأنها الأسرع في إنقاذهم، لافتة إلى تواجد أطقم طبية متميزة بالتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والمتواجدين في هذه الأماكن، فضلا عن استقبالهم المصابين الليبيين أيضا.

4 طائرات استطلاع خرجت لإنقاذ المصريين وإعادتهم إلى مصر

وأكدت ضرورة تواصل أسر المصريين المتواجدين في ليبيا سرعة عبر الأرقام المعلنة على صفحات الوزارة الرسمية، لإنقاذ العالقين والمصابين في ليبيا، مشددة على أن هناك 4 طائرات استطلاع خرجت اليوم لإنقاذ المصريين وإعادتهم إلى مصر، والتي ستعمل على مدار الأيام المقبلة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصريين.



العاصفة دانيال

وقد ضربت العاصفة دانيال اليابسة في شرق ليبيا، يوم الأحد 10 سبتمبر، ما تسبب في ظروف مناخية قاسية، بما في ذلك الرياح القوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي أثرت على عدة مناطق شمال شرق البلاد.

وقد كشفت بيانات منظمة الهجرة عن تسبب السيول في نزوح 30 ألف شخص في مدينة درنة، إضافة إلى 6 آلاف شخص آخرين بواقع ثلاثة آلاف في مدينة البيضاء، وألف في قرية المخيلي الواقعة بين درنة وبنغازي، التي شهدت نزوح ألفين و85 شخصا أيضًا.