الزمالك يوجه الشكر لـ سفير مصر في تنزانيا

وجهت اللجنه الثلاثيه المكلفه بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي الشكر إلى السفير المصري فى تنزانيا شريف إسماعيل للاهتمام الكبير ببعثة فريق الكره وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة منذ تواجدها في دار السلام.



وتواصل أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي هاتفيا ظهر اليوم بالبعثه اطمأن خلاله على كافة الأمور قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدا فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية المقرر على ملعب عزام مشيرا إلى أن لاعبى الفريق قادرون على تحمل المسؤوليه متمنيا لهم أداء مباراة قوية والعوده بالفوز.



يلتقي فريق الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر غدا السبت على ملعب عزام في تنزانيا.





قائمة الزمالك:



في حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

