مصرع شاب بمياه ترعة المارة بالدقهلية

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، غرقا في مياه ترعة المارة بمنطقة قولنجيل بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، وتم انتشال جثمانه ونقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بغرق شاب في ترعة المارة بمنطقة قولنجيل.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، والتي تمكنت من إنتشال جثمان شاب، ويدعى محمد منصور محمد، 16 عاما، مقيم بالمنصورة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي قررت تسليمه لذويه لدفنه.