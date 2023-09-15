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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

برشلونة و ريال مدريد
برشلونة و ريال مدريد

كشفت رابطة الدوري الإسباني موعد مباراة الكلاسيكو في الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد.

أشارت رابطة الليجا، أن مباراة الكلاسيكو ستكون يوم السبت الموافق 28 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الرابع والربع بتوقيت إسبانيا.

يلتقي ريال مدريد مع نظيره برشلونة على ملعب كومبانيوس الأولمبي، الذي يستضيف الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

يخوض برشلونة مبارياته على هذا الملعب، حتى نهاية عام 2024، بعد نهاية الأعمال داخل كامب نو بالتجديد والبناء في الملعب القديم. 

وكان برشلونة المتوج ببطولة الدوري الإسباني، بدأ مشواره في مسابقة الدوري بتحقيق الانتصار في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة في أول 4 جولات.

بينما يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإٍباني بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعد الانتصار في 4 مباريات متتالية.
 

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