رئيس جامعة بني سويف يطمئن على الطلاب المسافرين لتكريمهم من قبل الرئيس السيسي





تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الجمعة وفد الجامعة الذى يضم اوائل الطلاب المسافر ين الى مدينه الاسماعيليه لتكريمهم من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واطمئن رئيس الجامعة خلال لقائه مع الطلاب على كافة الاجراءات اللازمة قبل السفر واكتمال اعداد الطلاب ، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب .

وأشاد رئيس الجامعة ، بتكريم الرئيس السيسي للطلاب المتفوقين و تشجيعهم و رعايتهم للاستمرار في تفوقهم بتوجيه الاهتمام بهم وتكريمهم

الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الطلاب فى تحقيق الشعور بالرضا عن النفس في الدراسة وخلق الرغبه فى الابتكار والإبداع وتنمية المجتمع المحيط بهم.