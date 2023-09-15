زيارة طلائع الشرقية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالحسينية

أعدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، زيارة ميدانية للطلائع وبرلمان الشباب؛ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري داخل مركز ومدينة الحسينية، بمشاركة ٥٠ طليع وشاب من أعضاء البرلمان والقيادات التنفيذية ومسؤولي المشروعات القائمة بالزيارة.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بمرور ٢٠ عامًا على تدشين نموذج محاكاة الحياة السياسية المصرية برلمان الشباب، وبناءًا على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

بدأت الجولة بزيارة الوحدة المحلية لقرية سعود، تضمنت زيارة الوحدة البيطرية والمجمع الزراعي ووحدة طب الأسرة ومجمع الخدمات (المركز التكنولوجي) ومدرسة الحاجة نزيهة السماحي للتعليم الأساسى ضمن مشروعات حياة كريمة.

وتم زيارة الوحدة المحلية بقرية الاخيوة، وتفقد مركز شباب الاخيوة، والتعرف على ماتم انجازه من تجديدات داخل المركز، ورفع كفاءة مرافقه والملاعب وصالة الجيم التى تم تزويد المركز بها من خلال مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وتم زيارة المركز التكنولوجي بالاخيوة ومشاهدة ماتم به من إنجازات.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة الوحدة المحلية لقرية قصاصين الشرق ومشاهدة بركة وشاليهات نادي الصيد (بركة عنان) وكذلك عمارات الإسكان الاجتماعي (حياة كريمة) والمركز التكنولوجى والتعرف على انجازات الجمهورية الجديدة في كل مجالات الحياة الإنسانية.

وتم عمل زيارة لشون وصوامع الغلال بمدينة الصالحية الجديدة، فخر التنمية فى محافظة الشرقية والتي تبلغ سعتها ٥٠ طن قمح مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة.

رافق وفد برلمان الطلائع والشباب المهندسين المختصين من بداية دخول عربة القمح مرورًا بكل مراحل التخزين حتى خروج القمح للمطاحن وحجرة التحكم والغربلة والأنفاق وكيفية تزويد العربات بالقمح عند خروجه للمطاحن.

وتم زيارة مركز شباب مدينة الصالحية الجديدة، وتفقد ما تم به من إنجازات وعمليات رفع كفاءة وتشغيل ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة في تطوير مراكز الشباب بالمحافظة.