تنظيم المعرض العاشر لمنتجات ذوي الإعاقة ببورسعيد

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري المعرض العاشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة بورسعيد.

يستمر المعرض في الفترة من ١٤ حتى ١٦ سبتمبر الجاري

ويضم المعرض العاشر الذي يستمر خلال الفترة من ١٤ حتى ١٦ سبتمبر الجاري، العديد من المنتجات المتنوعة التي تم تصنيعها بواسطة أيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، منها الاكسسوارات والعطور والبامبو والمنتجات الجلدية والخشبية والمشغولات اليدوية والمفروشات والتريكو والملابس، ويأتي هذه المعرض بمشاركة ٣٤ شخص ممن قاموا بتصنيع هذه المنتجات من ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

وفي سياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ على أهمية التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لاسيما العاملة في مجال الإعاقة، لأنها الذراع المجتمعي الذي يضمن إمكانية الوصول لجميع أفراد المجتمع والتواصل معهم، لتمتعها بالإنتشار الواسع في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة مع جمعيات المجتمع المدني لتحقيق التكامل، بمن يضمن ترسيخ مبادئ العدالة الإجتماعية في الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فكان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني للتأكيد على أدواره الهامة في بناء المجتمعات.

أضافت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة المجلس في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ومستمرة حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣، لافته إلى أن هذه المعارض تعمل على إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسويق منتجاتهم، وتمكينهم إقتصاديًا، وزيادة مستوى دخولهم، وتغيير نظرة المجتمع تجاههم.