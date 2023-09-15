حلال أم حرام؟.. حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الاحتفال بالمولد النبوي حلال أم حرام؟، سؤالًا دائمًا ما يتردد بين المسلمين في هذا التوقيت من كل عام، وخاصة بين المصريين أصحاب الطقوس المختلفة والمميزة في الاحتفال بمولد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، من شراء حلوى المولد والحصان والعروسة وتبادل الهدايا، فضلًا عن طهي الأكلات المميزة والمحببة في تلك المناسبة.

وللوقوف على رأي الشرع والتأكد من حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، طرحت "الوفد" السؤال على الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي الأسبق بدار الإفتاء.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وقال الأطرش، إن النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) كان يحتفل بيوم مولده، مستشهدًا بقول الرسول (ص): ذاك يومًا ولدت فيه ويومًا بعثت فيه.

وأوضح رئيس لجنة الفتوي الأسبق بدار الإفتاء، في تصريحه لـ"الوفد"، أن النبي الكريم كان يحتفل في يوم مولده بالدعاء والذكر والاستغفار، والتقرب إلى الله عز وجل.

وأكد في ختام حديثه، أنه لا مانع من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وشراء الحلوى وإعداد الأطعمة وإدخال الفرحة والبهجة في ذلك اليوم على بيوت المسلمين.

إجازة المولد النبوي

ويوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، ذكرى المولد النبوي الشريف، ومن المتوقع أن يقرر مجلس الوزارء الإجازة يوم الخميس 28 سبتمبر.