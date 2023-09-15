ضبط عنصر إجرامي بحوزته 19 ألف قرص ترامادول في كرداسة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي بحوزته 19 ألف قرص ترامادول في منطقة كرداسة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش) .

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على مالك اسطبل خيل تعدى على 3 أشخاص وتسبب في وفاة أحدهم بالوراق



نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مالك اسطبل خيل، بتهمة التعدي على 3 أشخاص والتسبب في وفاة أحدهم في الوراق.

تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (مالك إسطبل خيل ، كائن بدائرة القسم)، أنه حال حضوره لمحل عمله اكتشف قيام (شخصين) بالتعدي على (آخر) ما أدى لوفاته فأمسك بهما وقام بإيثاقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ .

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ اعترف باختلاقه للواقعة وقرر أن (3 من عمال جمع الكرتون) من المتعاملين معه في مجال الخردة عرضوا عليه شراء (2 ميزان وأسطوانة بوتاجاز)كانوا بحوزتهما من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالي المتفق عليه اكتشف سرقة (مبلغ مالي - هاتفه المحمول)، فاتهمهم بالسرقة وقام بتقييدهم واحتجازهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فاختمر في ذهنه اختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مسائلته، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته اتهم المُبلغ بإحداث إصابته.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 55 كيلو حشيش وهيدرو في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 40 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر - بندقية خرطوش و عدد من الطلقات لذات العيار) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع .

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

