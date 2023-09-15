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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل اتحاد العاصمة المتوقع لمباراة الأهلي بالسوبر الافريقي

اتحاد العاصمة
اتحاد العاصمة

يستعد اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك فهد الدولي في السوبر الأفريقي.

ويعول المدرب عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة على أبرز نجومه في اللقاء الصعب ضد الأهلي، على رأسهم خالد بوسليو، نور الإسلام فتوحي وسيكو كوناتيه وأكرم جحنيط ومحمد آيت الحاج.

ويدرس بن شيخة المدير الفني لفريق الاتحاد تشكيله لمباراته ضد الأهلي في السوبر الأفريقي، ويسعى لتحقيق لقب السوبر الأول في تاريخ النادي الجزائري.

ومن المتوقع أن يدفع بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.
في الدفاع: زين الدين بلعيد - حسين دهيري - نبيل لعمارة - سعدي رضواني.
في الوسط: أسامة شيتة - براهيم بن زازا - سيكو كوناتي.
في خط الهجوم: خالد بوسليو - إسماعيل بلقاسمي - نور الإسلام فتوحي.

 

 

 

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