ريم سامي تتصدر الساحة بالأسود المشكوف

تملك الفنانة ريم سامي ذوق مميز وقوام ممشوق يشبه عارضات الازياء الاجانب وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب المعنيين بالموضة لتتصدر الساحة بأناقتها وأنوثتها الخاصة.

وبدت ريم سامي بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم باللون الأسود وزين بالازرار الذهبية من الأمام مع السلسه على الكتف، مما عكس قوامها الرشيق بشكل لافت، فيما انتعلت حذاء بكعب عال باللون الاسود.

وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية مع كلاتش ذهبية ناعمة التصميم تناغمت مع إطلالتها الجذابة.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود القصير منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وشاركت ريم سامي في العديد من الاعمال الدرامية التي لاقت اعجاب جمهورها وتركت بصمة واضحة في قلوبهم ومن ابرز الأعمال الدرامية مشاركتها في مسلسل البرنس.

ريم سامي

ريم سامي هي ممثلةُ مصرية وُلدت بمحافظة القاهرة في 10 يوليو عام 1990، وتخرجت من الجامعة البريطانية بالقاهرة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية، وهي شقيقة المُخرج المصريّ محمد سامي.