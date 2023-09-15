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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 13140 قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الداخلية  الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل  أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

 

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1698) قضية متنوعة. 

 

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13140) قضية سرقة تيار كهربائى، و مخالفات شروط التعاقد.

 

الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (617) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

 

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (129) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص) .

 

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

(تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (236) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة)

 

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير ( 236 ) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك في إطار مواجهة الجريمة بشتى صورها.

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