احترس من الشبورة المائية.. طقس غدا السبت بأنحاء الجمهورية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 34 الصغرى 24

السواحل الشمالية:- العظمى 31 الصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 38 الصغرى 28

شمال الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 22

جنوب الصعيد:- العظمى 39 الصغرى 27