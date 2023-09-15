الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي

يلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة والتي تجمع بينهما على ستاد مدينة الملك فهد الدولي في السوبر الأفريقي.

يخوض الأهلي اللقاء بعد تحقيق دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

واجه الأهلي اتحاد العاصمة مرتين من قبل في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا 2005 ، وفاز عليه في الذهاب بهدف نظيف، وحسم التعادل بينهما في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 2-2. 

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.
 

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بـ السوبر الأفريقي:


ستكون المباراة بين الأهلي و اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي ، عبر قنوات،  beIN Sports HD 6، SSC EXTRA 3 HD.
 

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