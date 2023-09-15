سقوط 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب على ربة منزل بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، بتضررها من أشخاص مجهولين، لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بإحدى المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالي، إلا أنها فوجئت -عقب توقيعها على إيصالات الأمانة- أنهم استولوا على هاتفها المحمول، وصرفوها دون إعطائها المبلغ المتفق عليه.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 32 إيصال أمانة مُذيلين بتوقيع المجنى عليها، و2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليهما.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرا لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة متواجد حاليا خارج البلاد وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه، واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، فاختمرت في ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج المجنى عليها، عقب علمهم برغبتها في اقتراض مبلغ مالي وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.

وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.