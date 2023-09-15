مصرع أب وإصابة نجله في حادث تصادم بحلمية الزيتون

لقي أب مصرعه وأصيب ابنه باصابات متفرقة اثر وقوع تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل بمنطقة حلمية الزيتون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة الزيتون بلاغاً بوقوع تصادم بين سيارة نقل كانت تسير عند منزل كوبري واصطدامها بموتوسيكل مما تسبب في مصرع شخص وإصابة آخر.

‏انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.