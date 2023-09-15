تعرف على الحالة المرورية بالطرق والميادين بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والميادين والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية في حركة المركبات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

وظهرت انسيابية في حركة السير بمناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية للقادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

بينما شهدت محافظة الجيزة سيولة مرورية بمحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان حالة من السيولة المرورية، وقبل نزلة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضا، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور، والطالبية وفي منطقة مشعل وسيولة مرورية من شارع العشرين حتى الطالبية وميدان الجيزة، وسيولة للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.