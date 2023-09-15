العثور على 350 مهاجرا داخل مقطورة شحن بالمكسيك (فيديو)

عثر على 350 مهاجرا غالبيتهم مصابون بالجفاف داخل مقطورة جنوب شرق المكسيك، ورحلتهم السلطات لأماكن خاصة لتحديد وضعيات وجودهم في البلاد.

وجرى اكتشاف المهاجرين عند كشك تحصيل الرسوم في كوسامالوابان بين بلديتي قرطبة وكواتزاكوالكوس بولاية فيراكروز، إذ جرى إيقاف سائق نقل البضائع واستخدام جهاز مزود بأشعة جاما، والذي اكتشف وجود أشخاص داخل الحاوية.

ومع اقترابهم، سمع عناصر الأمن صراخًا وطرقًا في الجزء الخلفي من الوحدة، فشرعوا في كسر أختام الباب الخلفي، وعندما فتحوه بأنفسهم قام المهاجرون بإزالة حاجز منعهم من أخذ هواء.

جنسيات المهاجريبن

وفي منطقة أمنية، حددت هيئة الهجرة 350 شخصًا أجنبيًا لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم النظامية في البلاد: 340 مهاجرا من غواتيمالا والإكوادور (6) وهندوراس (3) وواحد من السلفادور.

سيظل القُصّر وأولئك الذين يشكلون وحدات عائلية تحت وصاية النظام المحلي للتنمية الشاملة للأسرة (DIF)؛ وفي الوقت نفسه، تم نقل البالغين إلى مقر INMفي الولاية من أجل بدء إجراءات تحديد وضع الهجرة الخاص بك في المكسيك.

كما أفادت التقارير أن المقطورة والسائق تحت تصرف مكتب النائب العام للجمهورية.