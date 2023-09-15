الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

العثور على 350 مهاجرا داخل مقطورة شحن بالمكسيك (فيديو)

مهاجرين في المكسيك
مهاجرين في المكسيك

عثر على 350 مهاجرا غالبيتهم مصابون بالجفاف داخل مقطورة جنوب شرق المكسيك، ورحلتهم السلطات لأماكن خاصة لتحديد وضعيات وجودهم في البلاد.

txt

الأمم المتحدة تُحذّر من أزمة هجرة أطفال غير مسبوقة

txt

إطلاق الدراسة التشخيصية لآليات جمع بيانات هجرة اليدى العاملة

وجرى اكتشاف المهاجرين عند كشك تحصيل الرسوم في كوسامالوابان بين بلديتي قرطبة وكواتزاكوالكوس بولاية فيراكروز، إذ جرى إيقاف سائق نقل البضائع واستخدام جهاز مزود بأشعة جاما، والذي اكتشف وجود أشخاص داخل الحاوية.

ومع اقترابهم، سمع عناصر الأمن صراخًا وطرقًا في الجزء الخلفي من الوحدة، فشرعوا في كسر أختام الباب الخلفي، وعندما فتحوه بأنفسهم قام المهاجرون بإزالة حاجز منعهم من أخذ هواء.

جنسيات المهاجريبن

وفي منطقة أمنية، حددت هيئة الهجرة 350 شخصًا أجنبيًا لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم النظامية في البلاد: 340 مهاجرا من غواتيمالا والإكوادور (6) وهندوراس (3) وواحد من السلفادور.

سيظل القُصّر وأولئك الذين يشكلون وحدات عائلية تحت وصاية النظام المحلي للتنمية الشاملة للأسرة (DIF)؛ وفي الوقت نفسه، تم نقل البالغين إلى مقر INMفي الولاية من أجل بدء إجراءات تحديد وضع الهجرة الخاص بك في المكسيك.

كما أفادت التقارير أن المقطورة والسائق تحت تصرف مكتب النائب العام للجمهورية.

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تُحذّر من أزمة هجرة أطفال غير مسبوقة

إطلاق الدراسة التشخيصية لآليات جمع بيانات هجرة اليدى العاملة

هجرة الأطباء

بسمة وهبة تصف هجرة الأطباء لإنجلترا بالكارثة المرعبة.. فيديو

وزيرة الهجرة تؤكد على أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية

دولة عربية تحبط 65 محاولة هجرة غير شرعية خلال العيد

رصد 6 قضايا هجرة غير شرعية عبر المنافذ

الوفد تكشف كواليس غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان وأسماء الناجين .. صور
الجريدة الورقية