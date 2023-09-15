بتر ساق سيدة بكورنيش النيل ببني سويف..تفاصيل





أصيبت سيدة ببتر بالقدم وجروح وكدمات متفرقة، صدمتها سيارة طائشة، صباح اليوم الجمعة، بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث سير بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، نتيجة تصادم سيارة ملاكي يقودها شاب، ونتج عن الحادث إصابة سيدة ببتر بالقدم وجروح وكدمات متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارة نقلت السيدة المصابة ـ لم تم التعرف على بياناتها إلى الآن ـ إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لإجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وقامت الأجهزة المعنية برفع السيارة من نهر الطريق لإعادة حركة السير لطبيعتها، جارٍ إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.