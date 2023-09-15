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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيمار يقود تشكيل الهلال المتوقع ضد الرياض بالدوري السعودي

نيمار
نيمار

يستعد الهلال لمواجهة نظيره الرياض مساء اليوم الجمعة في الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل ملعب فيصل بن فهد (الملز)، مباراة الهلال والرياض، مساء الجمعة، في التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، وستذاع المباراة عبر قنوات ssc sport المالكة لحقوق بث الدوري السعودي في الموسم الحالي. 

ويستعد النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع الهلال لأول مرة في الموسم الحالي، حيث غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها أخيرًا، قبل أن يستكمل اللاعب برنامجه العلاجي ويعود من الإصابة ويشارك مع منتخب البرازيل.
 

تشكيل الهلال المتوقع ضد الرياض: 


في حراسة المرمى: ياسين بونو 
في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد 
في خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، نيمار دي سيلفا، مالكوم
في الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش
 

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