قبل السوبر الإفريقي..أبرز أسلحة اتحاد العاصمة ضد الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة والتي تجمع بينهما على ستاد مدينة الملك فهد الدولي في السوبر الأفريقي.



يخوض الأهلي اللقاء بعد تحقيق دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعتبر المارد الأحمر الأكثر تتويجا باللقب بـ (8 مرات).



أبرز نجوم اتحاد العاصمة



ويعول بن شيخة المدير الفني لاتحاد العاصمة على أبرز نجومه خالد بوسليو، نور الإسلام فتوحي وسيكو كوناتيه وأكرم جحنيط ومحمد آيت الحاج في مباراته الحاسمة ضد المارد الأحمر في السوبر الأفريقي.



غيابات الفريق الجزائري



بينما يفقد مدرب الفريق الجزائري بعد العناصر الأساسية سواء التي رحلت عن صفوف الفريق أو تعرضت للإصابة التي قد تمنعها من المشاركة، ورحل أيمن محيوص الذي كان له دور كبير في حصد الفريق الكونفيدرالية، و عبد الكريم زواري، فيما قد يغيب مصطفى بوشينة ومحمد أمين بوزيان للإصابة.



واجه الأهلي اتحاد العاصمة مرتين من قبل في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا 2005 ، وفاز عليه في الذهاب بهدف نظيف، وحسم التعادل بينهما في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 2-2.

