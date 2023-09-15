ضبط 1741 علبة سجائر بأسعار غير المقرر لها بالسوق بسوهاج

ضبط 1741 علبة سجائر تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية المُحددة لها بالأسواق، وذلك قبل بيعهم بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة بسوهاج.

جاء ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظة سوهاج طوال شهر أغسطس الماضي؛ حرصًا على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

فيما تعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 1741 علبة سجائر تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية المُحددة لها بالأسواق، وذلك قبل بيعهم بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية طوال شهر أغسطس الماضي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، بينما لفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، تكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من مندوب شحن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بشأن شكوى من مسئولى أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكترونى مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقرر بأنه عقب تحصيله مبلغ مالى لتوريده بمقر الشركة بالمكتب محل البلاغ، فوجئ بقيام 3 أشخاص وبحوزتهم "سلاح نارى وسلاح أبيض" بالإستيلاء منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص أحدهم مندوب بذات الشركة لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم فرد خرطوش - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - سلاح أبيض "سكين" - هاتفين محمول "خاصين بالمجنى عليه".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بمواعيد توريد المبالغ المالية بشركة التوريد محل البلاغ ، إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين ، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها ، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.