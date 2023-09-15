أوسوريو يخصص فقرة لزيادة تأقلم لاعبي الزمالك على النجيل الصناعي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات خاصة بالكرة خلال المران الختامي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام بتنزانيا ، للتأقلم على أرضية الملعب المغطاة بالنجيل الصناعي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات بمحيط الملعب بشكل كامل ، لأداء تدريبات التمرير فيما بينهم، وحرص المدير الفني أوسوريو على أن تكون هذه الفقرة لعدة دقائق حتي يتعود اللاعبون على أرضية الملعب .

وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد بتحفيز اللاعبين خلال هذه الفقرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

قائمة الزمالك لمواجهة آرتا سولار

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر. خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري