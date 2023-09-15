طفل وطالب وعامل.. قنا أمام في مواجهة حوادث أليمة

عاصرت محافظة قنا، اليوم الجمعة، 3 حوادث مؤلمة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مصرع رضيعة صعقًا بالكهرباء في غسالة ملابس، ووفاة طالب غرقًا في ترعة الحراجية، وإنهاء حياة عامل وإصابة شقيقه فى مشاجرة مع آخرين بسبب لهو الأطفال.

وتعرض "بوابة الوفد" في الأسطر التالية هذه الحوادث

بسبب غسالة..مصرع رضيعة صعقًا بالكهرباء

لقيت رضيعة مصرعها صعقا بالكهرباء في غسالة ملابس بمنزلها بنجع سمرة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع رضيعة صعقا بالكهرباء في غسالة ملابس داخل منزلها بنجع سمرة بقرية السمطا.

وأسفر ذلك عن مصرع فاطمة إبراهيم عبدالعليم، عام وشهرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع طالب غرقًا في ترعة الحراجية

فيما لقى طالب إعدادي مصرعه، الخميس، غرقًا داخل ترعة الحراجية، بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طالب إعدادي غرقًا داخل ترعة في دشنا.

أسفر ذلك عن مصرع عباس محمد السيد عباس، 12 عامًا، مقيم الحراجية غرقًا داخل ترعة أثناء الاستحمام.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مشاجرة نتهي حياة عامل وتصيب شقيقه

بينما لقى عامل مصرعه وأصيب شقيقه فى مشاجرة مع آخرين، بسبب لهو الأطفال فى قنا وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكب الواقعة.

كان قسم شرطة قنا، قد تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش" ، وشقيقه "مصاب بجرح قطعي مقيمان بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب اتهم عامل ونجله مقيمان بذات الناحية، وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته،.

وقيام الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح الناري المستخدم فى الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع السابقة.