آلاف الزوار تودع الصيف علي شواطئ راس سدر

أكد المحاسب على حمادة - رئيس مدينة رأس سدر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أنهت جميع الاستعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش المدينة؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء الإجازات وعطلة العام الهجرى الجديد.

و أن المدينة بلغت الذروة فى استقبال ضيوفها، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة كونها إحدى الوجهات السياحية المهمة.

وشهدت شواطئ مدينة رأس سدر، اليوم الجمعة ، إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها من المحافظات المجاورة، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة، وبداية من رأس سدر حتى مدينة طابا، تزامنا مع آخر شهور المصيف، للاستمتاع بجوها الهادئ، وطبيعتها الخلابة، ومياهها النقية التى تشبه لوحات الزجاج التى تكشف ما بداخلها، ورمالها البيضاء.

وتحرص إدارة الشواطئ على إدخال البهجة والسرور على الرواد والمصطافين، ولاقى "مدفع الفوم" إقبالا كثيفا وإعجابا من المصطافين سواء من أهل المدينة أو زوارها، ومدفع الفوم عبارة عن فوهة مدفع تشبه مدفع رمضان، متصلة بخزان مياه وصابون سائل ومحرك كهربائى لدفع المياه بقوة لتحول المياه إلى رغاوى من الصابون.

كما أن جميع المواد المستخدمة صحية تماما، وليس لها أثر ضار على الصحة العامة، وتعمل على ترطيب الجو فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

