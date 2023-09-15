الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سول وواشنطن تحذران كوريا الشمالية وروسيا من التعاون العسكري بينهما

الرئيس الروسي وزعيم
الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية

حذرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وأكدت الدولتين أن هذا التعاون يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وسيكون له ثمن.

 

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وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن ذلك جاء خلال حوار الردع رفيع المستوى الذي انعقد اليوم الجمعة في سول بعد أيام من انعقاد قمة نادرة بين زعيمي بيونغ يانغ وموسكو .

وقالت بوني جينكيز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، في تصريح عقب الاجتماع "إن التقارير الأخيرة حول احتمال بيع الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا مثيرة للقلق وأي نقل للأسلحة من هذا القبيل سيكون انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضافت جينيكز إن الولايات المتحدة أكدت مجددا أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد واشنطن أو حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، سيكون "غير مقبول وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام".
وأشارت إلى أن الجانبين أدانا بشدة تصعيد التعاون الدفاعي والسياسي بين كوريا الشمالية وروسيا وناقشا كيفية مواجهة تسهيل روسيا لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية غير القانونية، ومساعدة بيونغ يانغ لموسكو في جهود حربها غير القانونية في أوكرانيا.
وفيما يتعلق بقضية مضيق تايوان، أعربت جينكينز عن تقديرها لحكومة كوريا الجنوبية لتأكيدها المتكرر على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جانغ هو -جين إن الجانبين اتفقا على ضرورة جعل كوريا الشمالية وروسيا "تدفعان ثمن" التعاون العسكري، داعيا روسيا إلى "التصرف بمسؤولية" باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

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