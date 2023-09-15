الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد يوسف: خبرات الأهلي ترجح كفته أمام إتحاد العاصمة

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي ليست سهلة على النادي الأهلي.

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إمام عاشور يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام إتحاد العاصمة


وقال محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية:" النادي الأهلي الأوفر حظا للفوز على فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي غداً بالسعودية بسبب خبرات لاعبيه".
وتابع محمد يوسف: " عبد الحق بن شيخة مدرب مميز ولديه خبرة إفريقية كبيرة وهو ما يجعل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة صعبة ".

وأضاف يوسف: " إمام عاشور صفقة قوية للأهلي بشرط الالتزام والسير بنظام النادي الأهلي وتطبيق تعليمات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ".

 وأتم: "ميزة إمام عاشور أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو ما سينعكس بالايجاب على فريق الأهلي".

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