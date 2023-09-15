محافظ جنوب سيناء يتفقد آخر الأعمال الإنشائية بالقرية التراثية

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية ليلية، آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يشار الي ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض ومخازن،ومسجد و ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وأشار المحافظ ان القرية جاهزة للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري.

بحضور عدد من الوزراء ، منهم وزراء التخطيط والتضامن والثقافة ، وستقوم وزارة التضامن بالتعاون مع المحافظة بعمل معرض للحرف والمشغولات اليدوية وكذا عروض فنية وثقافية خلال حفل الافتتاح.