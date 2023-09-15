عادل عبد الرحمن: الأفضلية للأهلي في السوبر الأفريقي

قال عادل عبد الرحمن ، نجم الأهلي الأسبق ، أن كأس السوبر الأفريقي بطولة مهمة للفريق الأحمر في بداية مشوار القلعة الحمراء للموسم الجديد.

أضاف عبد الرحمن عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي أفضل فنياً ولديه قائمة رائعة من اللاعبين موضحاً أن القيمة التسويقية بين الفريقين بها فوارق كبيرة.

وتابع:" أعلى لاعب من حيث القيمة التسويقية للفريق الجزائري خير الدين بلعيد يبلغ مليون يورو وهو خارج المقارنة بالنسبة للاعبي الأهلي".

وواصل أن جمهور الأهلي ينتظر المزيد من السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدما حقق 5 ألقاب في موسم عالمي واستثنائي قدمه الفريق الأحمر.

