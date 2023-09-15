رضا شحاتة يكشف حقيقة تآمر لاعبي المحلة

كشف رضا شحاتة ، المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة ، حقيقة تآمر لاعبي المحلة في الفترة التي تولى خلالها المهمة.

أضاف شحاتة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه حاول إنقاذ المحلة ولكن اللاعبين أغلبهم كانوا متفقين بشكل شبه نهائي على الرحيل لأندية أخرى وهو ما حدث بالفعل بعد هبوط الفريق للدوري.

وتابع:" لا أستطيع اتهام اللاعبين بالتآمر ، ولكن لم يكن الفريق في قمة تركيزه وهناك مشاكل بالجملة".

وواصل أن المحلة مثل باقي الأندية الجماهيرية بحاجة لتغيير السياسات والاعتماد على قطاع الناشئين واكتشاف المواهب.

غياب موديست عن السوبر الأفريقي



علق رضا شحاتة ، نجم الأهلي الأسبق ، على غياب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد عن لقاء السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري غداًالجمعة.

وقال شحاتة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن غياب موديست أفضل شئ بالنسبة للأهلي لأن اللاعب لم يتأقلم على الأجواء والفريق.

وأضاف:" اللاعب الأجنبي دائماً يحتاج للصبر والوقت حتى لو كان صاحب خبرات كبيرة".

