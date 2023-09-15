تدريبات قوية لحراس الزمالك إستعداداً لـ آرتا سولار

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد صبحي و عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الثلاثي على أمور فنية خاصة للتعامل بأفضل شكل مع التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء خاصة مع النجيل الصناعي، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع العرضيات.

وقام محمد عبد المنصف بالاجتماع بثلاثي الحراس و طالبهم بالتركيز الشديد والعمل على أن يكون كل حارس منهم جاهز بأفضل شكل ممكن سواء فنيا أو بدنياً.

و منح عبد المنصف الثنائي الشاب عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء تعليمات فنية خاصة وطالبهما بأن يكونا على أتم الاستعداد وفي قمة التركيز.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

قائمة الزمالك لمواجهة آرتا سولار

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر. خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.