افتتاح المؤتمر الأول لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر

افتتح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، المؤتمر الاول لسرطان الاطفال؛ في مجالات أمراض الدم السرطانية للاطفال وزراعة النخاع.

وحضر المؤتمر، دكتور خالد النوري - رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الاورمان، الدكتور هاني حسين - المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الاورمان، ومحمود فؤاد - الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، الدكتور أحمد عمر - مدير التامين الصحي الشامل، الدكتور علاء الحداد - عميد معهد الاورام السابق.

ترأس المؤتمر ا.دمحمود معتز الزمبيلي - مدير مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الاطفال.



كما استضاف المؤتمر كوكبه من أساتذه علاج اورام الاطفال من المعهد القومي للاورام، مستشفى برج العرب الجامعي بالأسكندريه لعلاج سرطان الأطفال.

ومن أقسام الاورام بجامعات الزقازيق و المنيا واسيوط و مراكز علاج الاورام بمحافظات المنيا و سوهاج و قنا.



تناول المؤتمر الجديد في علاج أمراض الدم السرطانية والسرطانات الصلبة ورعايه الناجون من السرطان، وقواعد تطعيمات الناجون من السرطان والخدمات التدعيميه لمرضي سرطان الاطفال وزراعه النخاع.



وتناولت جلسات المؤتمر جراحة الاورام والعلاج الإشعاعي للاورام والرعايه التمريضيه لمرضي سرطان الأطفال.

كما عقد جلسه عمل في المعمل بمستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال تحت رئاسة ا.د فايق غالب مدير المعمل؛ تشمل التدريب علي أحدث وسائل تشخيص مرض سرطان الدم الحاد في الاطفال.



وقال الدكتور هاني حسين، مدير المستشفي، انه خلال المؤتمر تم عرض آخر تطورات العمل داخل المستشفي وإحصائيات علاج المرضي وإستقبال المستشفي للحالات بصورة يومية، ومدى نجاح المستشفي مؤخرا في مضاهاة نسب العلاج والشفاء العالمية في عدد من التخصصات المختلفة للعلاج.

ومن جانبه اكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، إن مستشفى شفاء الاورمان من اهم الصروح الطبية لتقديم الخدمة العلاجية للمرضي في محافظات الصعيد للتخفيف عنهم من عناء السفر، وعلاجهم باحدث ما توصل اليه العلم في مجال الاورام.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد جهودا غير عادية في اطار التعاون بين الخبراء والمتخصصين في محال الاورام، لافتا إلى أن هذه المجهودات تصب في صالح المرضي، ويكون المستشفى دائما على قدر توقع المرضي ومقدمى الخدمة الطبية .