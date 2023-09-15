خبير اقتصادى: مصر تقدمت 6 مراكز بمؤشرات التنمية المستدامة نتيجة العمل المستمر

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 يشير إلى تحسن عدد كبير من الأهداف الأممية، واحتلال مصر المركز السادس من بين 16 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث التنمية تحقق الرفاهية للمواطنين الذين يعيشون بهذه الفترة الزمنية، مع مراعاة الحياة التي يطلبها المواطنون في الأزمنة المقبلة.

مؤشر التنمية المستدامة:

وأضاف “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أن التنمية تتحدث صفاتها من خلال أهداف حددتها استراتيجية الأمم المتحده بمدى تحقيق تلك الأهداف هو مؤشر للتنمية المستدامة، فهناك مؤشر يقيس مدى تقدم الدول بتحقيق مواصفات التنمية وأهدافها، ولم يأتِ بذلك المؤشر مجموعة من المئشرات الفرعية، مثل محاربة الفقر والجوع والصحة والتعليم، وكل هذه المعايير الفرعية نعمل على تحسينها.

استراتيجية الأمم المتحدة لعام 2023 للتنمية:

تابع الخبير الأقتصادى، أن مصرمن خلال استرتيجيتها للتنمية بعام 2030، حريصة على أن تكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ومتوافقة مع استراتيجية الأمم المتحدة لعام 2023 للتنمية المستدامة، وأن من نتاج العمل المصرى التقدم المستمر لترتيبه بمؤشرات التنمية المستدامة، حيث تقدمت 6 مراكز واحتلت المركز الـ6 بالشرق الأوسط من خلال تقدمها بالكثير من أهداف التنمية المستدامة.