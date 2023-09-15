وليد عبداللطيف: غياب زيزو وفتوح سيؤثر على الزمالك أمام آرتا سولار

أكد وليد صلاح الدين عبداللطيف مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الزمالك أمام ارتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية مقلقة للغاية، رغم قدرة الفريق الابيض على تحقيق الانتصار، مطالبا اللاعبين بالتكاتف لعبور الفترة الحالية التي شهدت أزمات عديدة.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية: "فترة إعداد الزمالك كانت قصيرة، وشهدت المرحلة الأخيرة أزمات كثيرة بسبب الأمور الإدارية والمستحقات المالية، ومر لاعبو الفريق الأبيض بعدة مشكلات، وبداية الاستعداد ليست جيدة، لكن هناك دوافع كبيرة لدى اللاعبين أتمنى أن يتم استغلالها خلال الموسم".

وأضاف: "الظروف داخل نادي الزمالك صعبة، وبالتأكيد أثرت على بعض اللاعبين، وكان لابد من العمل على تلافي تلك الازمات، ورغم أن هذه المشكلات حدثت في فترة سابقة واستطاع اللاعبون اجتيازها لكن (مش كل مرة) سيتم تخطي هذه الأزمات".

وزاد: "اقامة معسكر لـ الزمالك في القاهرة غير مقبول، كان يجب توفير إعداد قوي للاعبين قبل انطلاق الموسم، وبالتأكيد سوف يتحسن الجانب النفسي لدى اللاعبين بعد حصولهم على جزء من مستحقاتهم المالية، خصوصا أنهم كانوا تحت ضغط شديد منذ الموسم الماضي في ظل تأخر رواتبهم".

وأكد: "لاعبو الزمالك عليهم التحلي بالمسئولية في الموسم القادم، وأن ينسوا كل الظروف الصعبة من ايقاف قيد وأزمات مالية، وأن يتم لم شمل الفريق بالكامل، من أجل جماهير القلعة البيضاء، وانصح أوسوريو بضرورة اللجوء للجهاز المعاون والتشاور معهم في بعض الأمور، فهو يريد تنفيذ طريقة لعب بالضغط العالي وهي مجهدة للاعبين".

وتابع: "أوسوريو لعب الموسم الماضي بعدة تشكيلات مختلفة، وكانت بعضها غريب جدًا في العديد من المباريات، ولكن يجب تدارك الأمور بالتشاور مع الجهاز المعاون، وكل لاعب يلعب في مكانه". وأكد: "غياب زيزو وفتوح عن لقاء الزمالك أمام أرتا سولار سيؤثر على الفريق الابيض، وهم من أفضل اللاعبين داخل مصر، ولكن أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية منعا لحدوث (دروب) في الموسم الجديد، والظروف ليست في صالح الفريق لكن أتمنى عبور اللقاء ومن ثم التفكير في المرحلة القادمة".

وأتم: "أتمنى فوز الزمالك على أرتا سولار، وبالتأكيد نحن قادرون على تجاوز هذه المباراة، لست قلق من المنافس، لكن أنا خائف من الأزمات الموجودة داخل النادي، في ظل الظروف التي تحيط باللاعبين والفريق في الفترة الماضية".