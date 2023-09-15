الليلة.. بايرن ميونخ يصطدم بباير ليفركوزن في قمة البوندزليجا

يستضيف بايرن ميونخ على ملعبه أليانز أرينا نظيره باير ليفركوزن في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الألماني “بوندزليجا”.

يدخل الفريقين مباراة اليوم بحثاً عن فض الإشتباك القائم بينهما على صدارة جدول ترتيب المسابقة منذ بدايتها.

ويحتل باير ليفركوز المركز الأول بجحدول الترتيب بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ البطل التاريخي للمسابقة.

كما تشهد المباراة عودة تشابي الونسو المدير الفني لباير ليفركوزن من جديد إلى أليانز أرينا بعدما قضى عدة مواسم كأحد نجومك الفريق البافاري.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

تنقل المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن ضمن منافسات الدوري الألماني بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.