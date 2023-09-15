عاجل
بيان عاجل الهيئة القومية للأنفاق
الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

واتساب ينفي نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات

واتساب
واتساب

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، نفى اليوم الجمعة، تقريرًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات، في سعيها لزيادة الإيرادات، فيما قال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح، نحن لا نفعل هذا".

txt

روسيا تعيد النظر في شروط عمل “واتس آب”

txt

واتس آب الوفد.. فنان شاب يُبدع فى رسم لوحات فنية مميزة

فرق عمل شركة ميتا 

كان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر.

استخدام تطبيق واتساب بدون إعلانات

وكانت الصحيفة ذكرت أن ميتا تدرس أيضًا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات، وأشارت إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.

الجريدة الورقية