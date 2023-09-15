واتساب ينفي نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، نفى اليوم الجمعة، تقريرًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات، في سعيها لزيادة الإيرادات، فيما قال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح، نحن لا نفعل هذا".

فرق عمل شركة ميتا

كان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر.

استخدام تطبيق واتساب بدون إعلانات

وكانت الصحيفة ذكرت أن ميتا تدرس أيضًا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات، وأشارت إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.