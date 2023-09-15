داعية: العالم في حاجة ماسة للأخلاقيات التي وضعها النبي محمد (شاهد)

أكد الشيخ عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العالم في حاجة ماسة إلى أخلاقيات والقيم التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن العالم يشهد صراعا كبيرا في الجوانب المادية.

وقال “هندي” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إن النبي وضع مجموعة من القيم والأخلاقيات لصلاح الدنيا، موضحًا أن النبي جعل للإنسان شخصية فريدة خاصة في الجانب الروحي.

وتابع أن خطاب النبي عادة ما يرتبط بحال المخاطب، وهذا الخطاب يعالج الجانب الروحي للإنسان وفقا لسؤال الشخص الذي طرح سؤاله على النبي.

النبي أوتى جوامع الكلم

وأوضح أن النبي أوتى جوامع الكلم، وهي معجزة اختص الله به الرسول، مشيرًا إلى أن الحياة التي ربى فيها النبي الصحابة، كانت قائمة على السباق الديني وليس الدنيوي.

الأعمال الصالحة

وأشار إلى أن الأعمال الصالحة ليس لها ثمن، عكس ما نراه في الوقت الحالي ليس يحتاج إلى وجود مقابل لكل عمل يقوم به الإنسان، موضحًا أن النبي أول من دعا إلى تجديد في آليات وأدوات الخطاب الديني.