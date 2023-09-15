ناسا تعيين مديرًا لدراسة الظواهر غير الطبيعية المجهولة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تعيين مدير خاص لدراسة الظواهر غير الطبيعية المجهولة.

وقال مدير "ناسا" بيل نيلسون خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس، إن "فريق "ناسا" المستقل لم يعثر على أي دليل على أن الظواهر غير الطبيعية المجهولة مصدرها من خارج الأرض. لكننا حتى الآن لا نزال نجهل ما هي طبيعة تلك الظواهر غير الطبيعية، ولذلك أعلن أن "ناسا" تعين مديرا لدراسة الظواهر غير الطبيعية"، وفق روسيا اليوم.

وجاء ذلك خلال مؤتمر مكرس لنتائج أبحاث الوكالة الرامية إلى تفسير طبيعة حالات رصد الأجسام الطائرة المجهولة.

وأوضح نيلسون أن المكتب الجديد سيتولى مهام الرقابة وتطوير رؤية "ناسا" بشأن الظواهر غير الطبيعية المجهولة.

وستستخدم "ناسا"، إلى جانب أمور أخرى، الذكاء الاصطناعي للبحث عن الظواهر غير الطبيعية ودراستها.

وأكد نيلسون أن "ناسا" ستواصل أعمال البحث عن الحياة خارج الأرض وستقوم بذلك بشكل علني.

وأعرب عن ثقته بوجود حياة خارج الأرض، مشيرا إلى أن هناك ما يقل عن تريليون كوكب، قد تكون ظروفها صالحة لظهور الحياة.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في أغسطس الماضي عن تدشين موقع على الانترنت مكرس للظواهر غير الطبيعية وتفسير طبيعتها، مشيرة إلى أنها ستنشر فيه صورا ومقاطع فيديو لتلك الظواهر بعد رفع السرية عن المواد، وستقوم بتحليلها.

وتحدث الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية ديفيد غراش خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، حول أن الولايات المتحدة تجري منذ عقود برنامجا سريا للكشف عن الكائنات الفضائية ودراستها. وزعم أن السلطات الأمريكية على علم بوجود مصدرها خارج الأرض، منذ الثلاثينات من القرن الماضي، مشيرا إلى أنه تم منعه من الاطلاع على تلك البرامج لكنه تواصل مع مسؤولين على علم بالموضوع.