موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

يستأنف فريق الهلال مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك عندما يواجه نظيره الرياض، في إطار الجولة السادسة من المسابقة.

ويستقبل ملعب فيصل بن فهد (الملز)، مباراة الهلال والرياض، مساء الجمعة، في التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، وستذاع المباراة عبر قنوات ssc sport المالكة لحقوق بث الدوري السعودي في الموسم الحالي.

ويستعد النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع الهلال لأول مرة في الموسم الحالي، حيث غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها أخيرًا، قبل أن يستكمل اللاعب برنامجه العلاجي ويعود من الإصابة ويشارك مع منتخب البرازيل.

من المقرر أن تكون بداية مدحت شلبي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي من خلال مواجهة الهلال ضد نادي الرياض، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب ستاد فيصل بن فهد.