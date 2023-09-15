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الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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الهلال الأحمر الليبي يكشف إجمالي حصيلة ضحايا عاصفة دانيال

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الهلال الأحمر الليبي، أن حصيلة القتلى من جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، إثر العاصفة "دانيال" ارتفعت إلى 11300 قتيل، في وقت تستمر جهود إنقاذ العالقين في المدينة المنكوبة، وفق سكاي نيوز عربية.

 

وذكر صرح مرعي الدرسي، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي بأن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت السلطات الليبية ذكرت في وقت سابق أن الحصيلة بلغت 7 آلاف.

ويخشى أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.

 

وصرّح رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية "بأن عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة قد يزيد على 20 ألفا.

وتحدث عن حجم الدمار الذي لحق بالمدينة الواقعة شرقي ليبيا، من جراء السيول والفيضانات التي خلفتها العاصفة "دانيال".

 



 

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